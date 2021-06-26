Под Киевом после урагана прорвало дамбу и затопило дома. Фото и видео

В Киевской области 26 июня после урагана и сильных дождей прорвало дамбу. В результате затопленными оказались несколько домов.

Об этом сообщается на сайте Бишивской сельской территориальной общины. Чрезвычайное происшествие случилось в районе села Лишня (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В результате размыты дороги, а сильный ветер повалил множество деревьев. Спецтехника уже расчистила русло и вода уже сошла.

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Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко уточнил УНН, что были затоплены дома и восемь дворов.

Глава пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по Киевской области Виктория Рубан пояснила, что семь озер были построены каскадом – одно выше другого по течению. Чтобы отвести оттуда воду там поставили две трубы и в обычных условиях вода течет по этим трубам. Но за того, что там реконструкция моста, трубы не смогли принять такое количество воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день в Киевской области выпал гигантский град. Местами он достигал размеров в 5 сантиметров.

Опасные осадки зафиксировали жители нескольких населенных пунктов, в том числе Боярки, Бобрицы, Фастова, Бородянки.