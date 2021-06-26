Под Киевом после урагана прорвало дамбу и затопило дома. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Кияни
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Под Киевом после урагана прорвало дамбу и затопило дома. Фото и видео

В Киевской области 26 июня после урагана и сильных дождей прорвало дамбу. В результате затопленными оказались несколько домов.

Об этом сообщается на сайте Бишивской сельской территориальной общины. Чрезвычайное происшествие случилось в районе села Лишня (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На Киевщине прорвало дамбу.

В результате размыты дороги, а сильный ветер повалил множество деревьев. Спецтехника уже расчистила русло и вода уже сошла.

Видео дня

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко уточнил УНН, что были затоплены дома и восемь дворов.

На Киевщине прорвало дамбу.

Глава пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по Киевской области Виктория Рубан пояснила, что семь озер были построены каскадом – одно выше другого по течению. Чтобы отвести оттуда воду там поставили две трубы и в обычных условиях вода течет по этим трубам. Но за того, что там реконструкция моста, трубы не смогли принять такое количество воды.

На Киевщине прорвало дамбу.
На Киевщине размыло дороги.
На Киевщине прорвало дамбу.
На Киевщине прорвало дамбу.
На Киевщине размыло дороги.
ЧП случилось возле села Лишня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день в Киевской области выпал гигантский град. Местами он достигал размеров в 5 сантиметров.

Опасные осадки зафиксировали жители нескольких населенных пунктов, в том числе Боярки, Бобрицы, Фастова, Бородянки.

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