В Украине объявили штормовое предупреждение: где будут град и грозы

В субботу, 26 июня, в Украине снова ухудшится погода. Днем ожидаются грозы, местами возможно выпадение града и порывы шквального ветра, скорость которого достигнет 15-20 м/с.

К непогоде следует подготовиться жителям западных областей, а днем – северных и южных регионов страны. Погодные условия будут соответствовать первому (желтому) уровню опасности, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным Украинского гидрометцентра, дожди и грозы сегодня обойдут стороной Черкасскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.

На Волыни, Львовщине, Тернопольщине, Ривненщине и Хмельнитчине ожидаются сильные ливни, шквалы, град и грозы. В остальных областях также будет сильный ветер, местные жители могут увидеть молнии. Местами ожидается выпадение града.

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В воскресенье же, 27 июня, обильные осадки и грозы накроют уже всю Украину. В северных, центральных и южных областях местами сильные ливни.

Напомним, по части Украины в пятницу, 25 июня, прошла сильная буря. Стихия вызвала немало разрушений, а также блокировала движение общественного транспорта, авиации и поездов, пострадали несколько человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу и воскресенье, 26-27 июня, ожидаются дожди и грозы в большинстве областей. Если в первый выходной день в некоторых регионах воздух прогреется до +35, то в воскресенье средняя температура на несколько градусов опустится.