Защищал Украину с 2014 года: стало известно о смерти военного с Киевщины Алексея Онищенко. Фото

Во время пребывания в подразделении от остановки сердца скончался военный из Киевской области Алексей Онищенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Бучанская община потеряла защитника. В Буче попрощаемся с 48-летним Алексеем Онищенко. Наш земляк добровольно встал на защиту территориальной целостности Украины еще в 2014 году. Прошел Дебальцево, Краматорск и бои возле Донецкого аэропорта", – рассказал Федорук

Полномасштабное вторжение защитник Украины встретил в Херсонской области, защищая Антоновский мост. Затем нес службу на Покровском и Николаевском направлениях.

Находясь в расположении подразделения, 15 февраля воин скончался от остановки сердца. В скорби находятся жена Анна, дочь, мать и сестра Героя.

"Если не мы, то кто?" – говорил Алексей Онищенко. Откровенный украинец и настоящий патриот. Таким останется в памяти друзей и родных наш земляк… Искренние соболезнования семье и всем, кто знал Алексея", – добавил Федорук.

Церемония прощания с героем состоится в среду, 19 февраля, в Буче. В 11:00 – возле родного дома по адресу Заводская, 20. После – захоронение на кладбище по улице Памяти, 1.

Как сообщал OBOZ.UA, в столичной больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области, солдат Андрей Чумак. Сердце украинского воина остановилось 13 февраля.

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