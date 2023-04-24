В Киевской ОВА рассказали, сколько поврежденных российскими оккупантами объектов восстановили на Киевщине

В Киевской области по состоянию на понедельник, 24 апреля, полностью и частично восстановлено 11 784 объекта, поврежденных российскими оккупантами. В их числе это жилые частные и многоквартирные дома, социальная инфраструктура.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Ремонтные работы еще не окончены.

"В Киевской области восстановлено полностью и частично уже 11 784 объекта. Работы проводятся за средства, выделенные из резервного фонда государственного и местных бюджетов, при содействии международных партнеров, организаций и фондов", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Киевской ОВА, среди восстановленных полностью и частично с обеспечением жизнедеятельности есть следующие объекты:

10365 частных домохозяйств и многоквартирных домов;

187 учреждений общего среднего и дошкольного образования;

100 заведений здравоохранения;

66 Центров предоставления административных услуг и административных зданий.

Напомним, В Шевченковском районе Киева завершили ремонтные работы в двух многоэтажных домах, поврежденных в результате российских обстрелов в марте 2022 года. В ближайшее время жители смогут вернуться в свои квартиры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской ОВА показали, как отремонтировали поврежденные российскими оккупантами учебные заведения и жилые дома Киевщины.

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