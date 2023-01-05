В Киевской ОВА показали, как выглядели поврежденные оккупантами здания до и после ремонта. Видео

Руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба показал, как отремонтировали поврежденные российскими оккупантами учебные заведения и жилые дома Киевщины. На сегодняшний день в области полностью восстановлено 5630 объектов.

Видео дня

Соответствующее видео глава Киевской областной военной администрации опубликовал в своем Telegram-канале. В регионе продолжаются работы по ремонту поврежденной инфраструктуры (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Одной из главных задач для нас остается восстановление разрушенной захватчиками инфраструктуры. В Киевской области уже полностью восстановлено 5630 объектов, еще 3473 – частично", – написал Кулеба.

На опубликованном видео можно увидеть следующие отремонтированные учебные заведения и жилые дома:

Лицей №1 в Гостомеле;

ЖК New York Towers, Ирпень;

Детский сад "Пчелка", Ирпень;

Бородянский аграрный лицей.

По словам руководителя Киевской ОВО, на этих локациях специалисты восстановили фасад и кровлю, установили новые окна, отремонтировали системы отопления.

"Восстановление каждого такого объекта – это хлопотная и колоссальная работа. Однако результат того стоит. Работаем", – подчеркнул Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Стоянке Киевской области специалисты отстроили мост. Путепровод был разрушен во время боев за Киев с российскими оккупантами.

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