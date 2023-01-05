В Киевской ОВА показали, как выглядели поврежденные оккупантами здания до и после ремонта. Видео
Руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба показал, как отремонтировали поврежденные российскими оккупантами учебные заведения и жилые дома Киевщины. На сегодняшний день в области полностью восстановлено 5630 объектов.
Соответствующее видео глава Киевской областной военной администрации опубликовал в своем Telegram-канале. В регионе продолжаются работы по ремонту поврежденной инфраструктуры (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Одной из главных задач для нас остается восстановление разрушенной захватчиками инфраструктуры. В Киевской области уже полностью восстановлено 5630 объектов, еще 3473 – частично", – написал Кулеба.
На опубликованном видео можно увидеть следующие отремонтированные учебные заведения и жилые дома:
- Лицей №1 в Гостомеле;
- ЖК New York Towers, Ирпень;
- Детский сад "Пчелка", Ирпень;
- Бородянский аграрный лицей.
По словам руководителя Киевской ОВО, на этих локациях специалисты восстановили фасад и кровлю, установили новые окна, отремонтировали системы отопления.
"Восстановление каждого такого объекта – это хлопотная и колоссальная работа. Однако результат того стоит. Работаем", – подчеркнул Кулеба.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Стоянке Киевской области специалисты отстроили мост. Путепровод был разрушен во время боев за Киев с российскими оккупантами.
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