В Киеве закончили ремонтные работы еще в двух поврежденных российскими обстрелами многоэтажках. Фото

В Шевченковском районе Киева завершили ремонтные работы в двух многоэтажных домах, поврежденных в результате российских обстрелов в марте 2022 года. В ближайшее время жители смогут вернуться в свои квартиры.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Шевченковской РГА. В столице продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

"Две многоэтажки на улице Богдана Гаврилишина, пострадавшие от ракетных обстрелов в марте, полностью восстановили. В поврежденных домах проведены работы по ремонту кровель, лестничных клеток, инженерных сетей и заменены лифты, восстановлено асфальтное покрытие придомовых территорий. Завершили социальный ремонт в квартирах. иногда жители смогут вернуться в свои квартиры", – отметили в РГА.

В прессслужбе напомнили, что 16 марта в результате попадания обломков вражеского снаряда в жилой дом произошел обвал на 12-м и техническом этажах многоэтажки, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.

После обследования технического состояния здания эксперты обнаружили, что несущие конструкции не повреждены и он может быть восстановлен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева жители многоэтажки на улице Чернобыльской, в которую попала российская ракета, могут возвращаться в свои квартиры. Специалисты провели все необходимые ремонтные работы.

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