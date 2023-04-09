ПЦУ проведет Пасхальную службу в Успенском соборе, – Эпифаний

Митрополит Эпифаний на Пасху проведет праздничную службу в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре. О времени начала богослужения будет сообщено дополнительно.

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Об этом блаженнейший рассказал после завершения литургии на Вербное воскресенье, передает Суспільне. В столице не будут отменять комендантский час в ночь с 15 на 16 апреля.

По словам митрополита Эпифании, он проведет праздничную службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре. Но о начале богослужения сообщат впоследствии.

"Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться (ночью. – Ред.). Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром", - отметил блаженнейший.

Кроме того, митрополит прокомментировал ситуацию с тем, что представители московского, несмотря на расторжение договора аренды с 29 марта, еще продолжают находиться на территории Национального заповедника.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской Лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину", – добавил Эпифаний.

По его мнению, украинизация Лавры – неизбежный процесс. В Верхней Лавре уже постоянно совершается богослужение ПЦУ, а со временем будут "мирно и спокойно" молиться и в Нижней Лавре.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля в Вербное воскресенье в Трапезном храме Киево-Печерской лавры совершил литургию предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний.

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