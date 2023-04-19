В Киевской области снесут дом с рисунком Бэнкси: что будет с работой художника. Видео

В Ирпене Киевской области в ближайшее время начнутся работы по демонтажу многоэтажного дома, на стене которого оставил свой рисунок всемирно известный художник Бенкси. Работу автора обещают сберечь.

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Об этом сообщила депутат Ирпенского городского совета Оксана Нечитайло на своей странице в социальной сети Facebook. Где будет храниться произведение искусства, пока неизвестно (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По ее словам, в ближайшее время начнутся демонтажные работы поврежденного российскими оккупантами дома, расположенного на улице Севериновская, 158. Именно на его стене Бенкси покинул один из своих рисунков.

"Прошу жителей округа и тех, кто пользуется дорогой Гостомельское шоссе, быть в это время осторожными и внимательными. Также, не беспокойтесь по поводу рисунка всемирно известного художника Бэнкси, который размещен на этом доме. Картину демонтируют отдельно и сохранят. Это произведение искусства является уже культурным достоянием нашего микрорайона", – подчеркнула Нечитайло.

Напомним, граффити известного уличного художника Бенкси, созданные им во время войны в Киевской области, защитили от вандалов и непогоды. В Бородянке, Ирпене и Горенке уже установили беспроводную систему безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области гражданин, который в Гостомеле пытался похитить граффити "Женщина в противогазе" Бенкси, сообщено о подозрении. Его обвиняют в оконченном покушении на тайное похищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения.

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