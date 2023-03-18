В Киевской области продлили действие комендантского часа: что известно

На территории Киевской области продлили комендантский час до 26 марта 2023 года. Она будет действовать каждый день с 23:00 до 5:00.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Находиться ночью на улице можно только при наличии специального пропуска.

"В Киевской области комендантский час действует ежедневно с 23:00 до 5:00. Такие временные ограничения согласно Распоряжению Киевской областной военной администрации на всей территории региона продлены с 19 по 26 марта 2023 года", – отметили в пресс-службе.

В Киевской ОВА в очередной раз напомнили, что во время комендантского часа действует несколько запретов. Это пребывание на улице и других общественных местах. А также нельзя перемещаться транспортом или пешком.

"Исключение – задействованность гражданина в работе критической инфраструктуры, о чем у человека есть подтверждение в виде спецпропуска установленного образца. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность", – резюмировали в КОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 0:00 26 марта сократят время действия комендантского часа. В связи с чем городской наземный общественный транспорт и метро будут работать дольше.

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