Вмерз в лед и ранился: под Киевом бойцы ГСЧС спасли лебедя. Фото и видео

В Ирпене Киевской области в понедельник, 8 января, спасатели пришли на помощь белому лебедю. Птица вмерзла в лед на озере и поранилась.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Теперь птице оказывают всю необходимую помощь.

"На что вы готовы ради "незнакомого" лебедя? А наши спасатели из 36-й Государственной пожарно-спасательной части города Ирпень развернули целую спасательную операцию, чтобы уберечь раненую пернатую жизнь. Птица жила на набережной, и с наступлением морозов вмерзла в водоем на котором очень быстро стал лед", – рассказали в пресс-службе.

Спасатели оперативно приехали на место происшествия, чтобы помочь "потерпевшему". Во время высвобождения лебедя бойцы ГСЧС увидели кровь на его лапке. Поэтому передали спасенного в службу защиты животных для дальнейшей реабилитации.

Напомним, пользователей соцсетей растрогало фото, сделанное 2 января после российских обстрелов Киева. На снимке можно увидеть полицейского, несущего в руках завернутого в полотенце котика, спасенного из дома, на который упали обломки сбитой ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Макарове Киевской области прохожие заметили, что в заборе застряла дикая косуля. Чтобы помочь животному, на место происшествия вызвали спасателей.

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