Полез в ледяную воду: под Киевом мужчина спас собаку, которая провалилась под лед. Видео

В Ирпене Киевской области работник коммунального предприятия спас собаку, которая оказалась в ледяной воде. Мужчина разделся и помог животному выбраться на берег.

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Об этом сообщили в пресс-службе КП "Управление благоустройства города" Ирпеня. На данный момент четырехлапому ничего не угрожает.

"Отважный поступок работника КП "Управление благоустройства города" Виктора Школьника. Не колеблясь ни минуты, он спас собаку из ледяной воды на набережной Ирпеня при -13°С", – говорится в сообщении.

Коммунальщики призвали граждан соблюдать осторожность и быть внимательными, особенно в условиях непогоды и мороза. А также следить за своими домашними любимцами и не выпускать их на улицу без присмотра, особенно в районах водоемов.

Напомним, в Макарове Киевской области прохожие заметили, что в заборе застряла дикая косуля. Чтобы помочь животному, на место происшествия вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области в понедельник, 8 января, спасатели пришли на помощь белому лебедю. Птица вмерзла в лед на озере и ранилась.

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