На Киевщине пограничники обнаружили россиянина, который в своем паспорте написал ''Путин х***ло''. Фото

В Киевской области пограничники обнаружили гражданина РФ, разрисовавшего свой паспорт в национальную символику Украины. Мужчина заявил, что не хочет возвращаться на родину, а графу "гражданство" в документе вообще зачеркнул.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Для дальнейшей проверки россиянин был передан сотрудникам Нацполиции.

"В Киевской области пограничники обнаружили россиянина 1984 года рождения, который превысил срок пребывания в Украине. В разговоре мужчина рассказал, что возвращаться в россию не желает. Во время проверки его загранпаспорта пограничники обнаружили "народное творчество", – рассказали в МВД"

В своем российском паспорте гражданин нарисовал флаг Украины с надписью "Украина превыше всего", а графу "гражданство" вообще зачеркнул. Следует добавить, что кроме того, в документе мужчина также большими буквами написал "Путин х***ло".

Напомним, пограничники на въезде в Киев задержали еще одного поклонника "русского мира". В телефоне уроженца Луганщины обнаружили переписку с жителями так называемой ЛНР и информацию антиукраинского характера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области пограничники задержали двух коллаборантов, в телефонах которых было немало компрометирующих материалов. Мужчины намеревались добраться до Киева.

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