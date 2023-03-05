В Киевской области этой весной зацветут три миллиона тюльпанов: где можно будет полюбоваться

В Киевской области весной 2023 года можно будет увидеть, как зацветут три миллиона тюльпанов. Уникальная локация будет открыта для посетителей в Добропарке.

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Об этом сообщили в пресс-службе парка. На цветы можно будет посмотреть с 27 апреля по 21 мая.

"В каждой душе цветут свои цветы! Вы когда-то мечтали идти по ковру из миллионов тюльпанов? Если да, тогда этот пост для вас. Три миллиона тюльпанов, 136 сортов тюльпанов расцветут в этот период, и один из них будет особенным. Вместе с нашими голландскими партнерами мы разработали уникальный тюльпановый микс "Украинское мужество", который будет символизировать несгибаемость, мужество и силу нашего народа", – рассказали в пресс-службе.

В Добропарке добавили, что желающие могут купить луковицы тюльпанов прямо с поля, если они захотят любоваться цветами дома. Кроме того, для посетителей будут открыты еще шесть локаций, среди которых гиацинты, нарциссы и крокусы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, до 5 марта включительно, проходит фестиваль фиалок. Он производится в столичном Доме природы. Желающие смогут получить подарочный листик цветка и узнать много интересного.

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