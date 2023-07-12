В Киевской области бойцы ГСЧС спасли собаку, которая упала в коммуникационную шахту. Фото

В городе Березань Киевской области бойцы ГСЧС спасли собаку, которая упала в коммуникационную шахту. С помощью веревки и стремянки испуганное животное подняли на поверхность.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. К счастью, пес не пострадал.

По словам спасателей, 11 июля в 11:41 минут к ним поступило сообщение о том, что в коммуникационную шахту упал пес на улице Небесной Сотни в городе Березань.

"На место происшествия были направлены спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части города Березань. Спасатели с помощью багра, веревки и стремянки высвободили испуганное животное", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, украинцы продолжают преодолевать последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Из подтопленных в результате территорий спасают четвероногих, которым удалось пережить наводнение. Одну собаку из Херсонской области волонтерам пришлось буквально возвращать с того света.

В столице патрульные помогли спасти собачку, которая трое суток просидел закрытым на балконе без еды и воды. Чтобы уволить собаку, они попали к ней через окно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева во вторник, 20 июня, во время тушения пожара в многоэтажном доме бойцы ГСЧС спасли двух котиков. Событие произошло на улице Оноре де Бальзака.

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