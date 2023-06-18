Делали массаж сердца: волонтерам удалось вернуть к жизни собаку из Херсонской области. Видео
Украинцы продолжают преодолевать последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС. С подтопленных в результате этого территорий спасают четвероногих, которым удалось пережить наводнение. Одну собаку из Херсонской области волонтерам пришлось буквально возвращать с того света.
Кадры ее спасения опубликовали в Telegram-канале "dtp.kiev.ua ВОЙНА" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Неравнодушные граждане, которые приехавшие спасать животных, делали собаке массаж сердца и искусственное дыхание.
Это имело эффект – животное реанимировали, оно в конце концов пришло в себя.
Сейчас спасенная собака находится в приюте, у нее сломана задняя лапа.
"Нашим героям удалось вернуть к жизни собаку из Херсонской области! Очень благодарим всех, кто помогает животным", – сказано в подписи к ролику.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные спасли щенков енотовидной собаки. Бедные животные дрейфовали в море после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области.
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