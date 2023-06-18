Делали массаж сердца: волонтерам удалось вернуть к жизни собаку из Херсонской области. Видео

Украинцы продолжают преодолевать последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС. С подтопленных в результате этого территорий спасают четвероногих, которым удалось пережить наводнение. Одну собаку из Херсонской области волонтерам пришлось буквально возвращать с того света.

Видео дня

Кадры ее спасения опубликовали в Telegram-канале "dtp.kiev.ua ВОЙНА" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Неравнодушные граждане, которые приехавшие спасать животных, делали собаке массаж сердца и искусственное дыхание.

Это имело эффект – животное реанимировали, оно в конце концов пришло в себя.

Сейчас спасенная собака находится в приюте, у нее сломана задняя лапа.

"Нашим героям удалось вернуть к жизни собаку из Херсонской области! Очень благодарим всех, кто помогает животным", – сказано в подписи к ролику.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные спасли щенков енотовидной собаки. Бедные животные дрейфовали в море после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!