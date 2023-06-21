Каждая жизнь важна: в Киеве во время пожара спасли двух котиков. Фото

В Деснянском районе Киева во вторник, 20 июня, во время тушения пожара в многоэтажном доме бойцы ГСЧС спасли двух котиков. Событие произошло на улице Оноре де Бальзака.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас домашним любимцам ничего не угрожает.

"Каждая жизнь важна! Накануне, наши спасатели в многоэтажке на улице Бальзака, 55, что в Деснянском районе столицы, спасли двух котиков. Во время ликвидации пожара в доме спасатели нашли двух испуганных четырехлапых и вынесли их на свежий воздух", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что впоследствии домашние любимцы пришли в себя и спасатели передали их хозяевам.

Напомним, украинцы продолжают преодолевать последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Из подтопленных в результате территорий спасают четвероногих, которым удалось пережить наводнение. Одну собаку из Херсонской области волонтерам пришлось буквально возвращать с того света.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве патрульные помогли спасти собачку, которая трое суток просидел закрытым на балконе. Чтобы освободить собаку, они попали к ней через окно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!