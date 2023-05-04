В Киевской области 4 мая будут тестировать систему оповещения: где включат сирены

В Киевской области в четверг, 4 мая, проведут тестирование системного оповещения. Проверка сирен продлится в промежутке с 15:00 до 16:00.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали сохранять спокойствие.

"Внимание! В некоторых общинах Киевщины проведут тестирование системного оповещения. Контрольная техническая проверка срабатывания действующих электромеханических сирен состоится 4 мая", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Киевской ОВА, речь идет о таких общинах:

Белоцерковская, Броварская, Березанская, Бориспольская, Бучанская, Васильковская, Ирпенская, Обуховская, Переяславская, Ржищевская, Славутицкая, Фастовская, Богуславская, Боярская, Вышгородская, Вишневская, Кагарлыкская, Мироновская, Сквирская, Тараская, Тара.

"Цель – протестировать обновленное программное обеспечение территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Планируется несколько включений звуковых сирен в промежутке с 15:00 до 16:00. Сохраняйте спокойствие – работы плановые!", – призвали в КОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе в Киеве в тестовом режиме заработала израильская система раннего предупреждения о ракетной атаке врага. Она идентифицирует ракеты и проектирует, куда они упадут, чем уменьшает площадь потенциального поражения, где жители находятся в опасности.

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