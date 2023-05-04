В Киеве начали тестировать израильскую систему оповещения о ракетной угрозе: подробности

На этой неделе в Киеве в тестовом режиме заработала израильская система раннего предупреждения о ракетной атаке врага. Она идентифицирует ракеты и проектирует, куда они упадут, чем уменьшает площадь потенциального поражения, где жители находятся в опасности.

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Также система оценивает, сколько времени у людей есть на то, чтобы спрятаться. Подробности рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает The Jerusalem Post.

Отмечается, что Украина запросила у Израиля системы предупреждения о ракетном нападении после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Предыдущее израильское правительство обещало ее Киеву, но посол отметил личное участие премьер-министра Биньямина Нетаньяху в обеспечении быстрого завершения проекта.

"Надеюсь, они быстро доработают систему оповещения, и мы сможем скопировать и вставить ее во все крупные города. Украинское правительство контролирует шесть городов с населением более миллиона человек, и мы обязательно будем использовать израильские технологии", – заявил Корнийчук.

Известно, что указанная система идентифицирует ракеты всех видов и проекты, куда они упадут, тем самым уменьшая площадь, на которой жители могут быть в опасности. Также она подсчитывает, сколько времени люди в опасных зонах могут искать укрытие.

"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизни", – подчеркнул посол.

Кроме того, Израиль помогает Украине в разминировании. Корнийчук отметил, что за последние полгода Силы обороны освободили территорию в два раза больше, чем Израиль, которая усеяна минами. При этом в стране периодически продолжают случаться несчастные случаи из-за подрыва фермеров и простых жителей на минах возле дорог, в лесах и на полях.

Посол указал, что ведущие украинские специалисты по разминированию в прошлом работали с израильтянами в Африке, поэтому у них нет недостатка в знаниях. Но территория настолько велика, что им нужно больше оборудования, особенно роботов, для выполнения работы.

Корнийчук сказал, что на всех своих встречах с израильскими официальными лицами он подчеркивает, что у Киева и Иерусалима также есть "общий враг" в свете продажи Ираном оружия России. По его словам, дроны-камикадзе иранского производства атакуют Украину каждый день, и, хотя 90% их успешно сбивают силы ПВО, остальные 10% наносят существенный ущерб.

"Нам нужно делать больше вместе.., чтобы повлиять на европейских лидеров, чтобы они остановили иранскую ядерную программу… и наложили больше санкций на Иран", – призвал Корнийчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отмечалось, что в мае 2023 года Служба тыла ЦАХАЛ проведет в Киеве испытание системы оповещения о ракетных атаках. Она похожа на сверхсовременную "Цева адом", применяемую в самом в Израиле.

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