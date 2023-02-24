В Киевской области 24 февраля работают саперы: где будут слышны взрывы

В Вышгородском и Белоцерковском районах Киевской области в пятницу, 24 февраля, саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Из-за этого будут слышны звуки взрывов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"В северном пригороде столицы может быть громко. Это работают наши саперы. Сегодня, 24 февраля, в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь к укрытию!", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Киевской ОВА добавили, что громко может быть и в Белоцерковском районе. Там во второй половине дня 24 февраля подразделения ГСЧС будут выполнять плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала деоккупации в Киевской области правоохранители зафиксировали 25 случаев подрыва граждан на минах. Кроме того, в результате детонирования вражеских боеприпасов было повреждено 25 единиц техники.

Добавим, вблизи Макарова в Киевской области во время выполнения полевых работ на противотанковой мини взорвался трактор. В результате взрыва водитель техники получил легкие травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение пяти месяцев 98 польских полицейских, прошедших специальную подготовку по разминированию, принимали участие в тайной миссии в Украине. Они работали на территориях, освобожденных от русских войск, чтобы обезопасить их для мирных жителей и разрешить им вернуться домой.

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