Ушел на фронт добровольцем и пропал без вести: экспертиза ДНК подтвердила гибель актера-кукловода Евгения Невинского. Фото

На фронте погиб 50-летний актер-кукловод Евгений Невинский, ушедший воевать против российских захватчиков добровольцем. Еще 27 июля 2023 года он считался пропавшим без вести, но в мае этого года ДНК-экспертиза подтвердила личность мужчины.

Актер в то время защищал Украину в Запорожском направлении и был членом 118-й отдельной механизированной бригады. О потере сообщил в Facebook Украинский центр Международного союза деятелей театра кукол (UNIMA).

"Почти год у нас теплилась надежда, что Женя вот-вот найдется. Может в госпитале, может в плену, но жив... Но нет... Генетическая экспертиза подтвердила, что Евгений Невинский теперь уже наш небесный защитник", – отметили представители центра.

Далее они добавили детали потери коллеги: "С первых дней полномасштабного вторжения Женя пошел добровольцем защищать нашу Украину. Он служил в 118 бригаде. 27 июля 2023 года он исчез на Запорожском направлении. Мы долгое время надеялись на лучшее, однако наихудшее подтвердилось. Евгения Антоновича забрала война…"

Как сообщает Киевский академический театр кукол, прощание состоится 17.05.24 в Киевском муниципальном академическом театре кукол с 10 до 11 часов утра.

Невинский до своего присоединения к Вооруженным силам в течение 30 лет работал в Киевском муниципальном театре кукол и был одним из немногих в Украине, кто учил правильно производить театральную куклу, отмечает "Суспільне".

"Мы также хотим, чтобы Евгения помнили за то, что он сделал при жизни: замечательные роли, прекрасные куклы. Конструктор кукол – редкая профессия, и Евгений овладел ею на отлично. Мы будем сохранять его работы, а вы прямо сейчас можете увидеть их в экспозиции Государственного музея игрушек на стенде, посвященном работе Евгения, и в постоянных экспозициях в нашем театре", – написали представители театра, в котором работал актер.

Ранее OBOZ.UA писал, что на фронте погиб 20-летний воин из Тернопольской области Даниэль Мерджи. Он воевал в Запорожском направлении.

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