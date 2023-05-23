В Ирпене появился новый мурал, посвященный защитникам города от российских оккупантов. Фото

В Ирпене Киевской области на стене одной из многоэтажек появился новый мурал. Он посвящен защитникам города, боровшимся с российскими оккупантами.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор Фонда восстановления Ирпеня Владимир Карплюк. Увидеть стенопись можно в центре города.

"На одном из домов центральной площади Ирпеня открыли новую стенопись "Героев Ирпеня будет помнить весь мир". Мурал создан по инициативе ирпенского кафе "SOVA". Владелец кафе Роман Яворский принимал непосредственное участие в обороне Ирпеня, лично видел героизм побратимов, горе и слезы на лицах ирпинчан, вынужденных покинуть свои дома", – сообщил Карплюк.

По его словам, мурал отражает героические поступки украинских воинов, стоявших в защиту своего города, рисковали под обстрелами собственной жизнью для сохранения жизни гражданского населения. На стенописе можно увидеть сцену эвакуации мирных жителей через Романовский мост, а также подсолнухи и ласточки.

Напомним, в Подольском районе Киева на фасаде здания появился новый патриотический мурал. Он посвящен защитникам "Азовстали".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева появился новый патриотический мурал, посвященный украинским защитникам. На нем изображена военная женщина-оператор, управляющая дроном.

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