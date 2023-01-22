В Броварах попрощались с погибшей в катастрофе вертолета многодетной мамой Мариной Грановской. Фото

В Броварах Киевской области в воскресенье, 22 января, простились с погибшей при падении вертолета многодетной мамой Мариной Грановской. Трагедия произошла 18 января.

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Об этом сообщили издания "Трибуна Бровары". Провести ее в последний путь пришли родные, близкие и жители города.

"Марине было 39 лет. Женщина работала парикмахершей. У нее осталось 3 детей – 16-лет, 5,5 и 4,5 лет. Теперь их будет воспитывать папа", – сообщили журналисты.

Тело погибшей смогли опознать только на следующий день после трагедии – 19 января. Ее родные до последнего надеялись, что женщине удалось спастись. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Напомним, в Броварах Киевской области в среду, 18 января, упал вертолет. Произошел взрыв, после которого начался пожар. Погибли 14 человек, среди них – один ребенок, пострадали 25 человек, в том числе 11 детей. В крушении погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД. В министерстве был опубликован список всех находившихся на борту.

Впоследствии в СБУ сообщили, что начали досудебное производство по падению вертолета в Броварах. Рассматривается несколько версий, в том числе: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 21 января, Украина простилась с погибшими в авиакатастрофе в Броварах Киевской области. Церемония прощания с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и сотрудниками МВД Украины состоялась в Киеве в Национальном центре "Украинский дом", а в Броварах в последний путь провели 5-летнюю Милану Пономаренко и ее маму Елену.

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