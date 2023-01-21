Родные до последнего надеялись, что Марина жива: что известно о матери трех детей, погибшей во время авиакатастрофы в Броварах

Во время авиакрушения вертолета в Броварах под Киевом погибла мама троих детей 39-летняя Марина Грановская. Ее тело опознали только на следующий день. Родные Марины до последнего надеялись, что женщине удалось спастись.

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Отвела детей и собиралась выходить

Марина Грановская утром 18 января как всегда привела двух своих маленьких детей в детский садик "Джерельце" в Броварах Киевской области. Она успела их переодеть и отправить в группы на завтрак, а сама отправилась по делам.

В момент, когда вертолет задел здание садика и волна огня накрыла его, Марина находилась возле центрального входа, как раз в эпицентре катастрофы. Шансов спастись у нее не было.

Ее сестра Юлия Косова целый день объезжала больницы, морг, была на месте катастрофы, но Марины не было нигде. Маленькие дочь и сын не пострадали.

Только на следующий день стало известно: экспертиза установила, что одно из тел погибших принадлежит именно Марине.

Работала парикмахером

В Броварах Марину Грановскую знали как профессионального парикмахера. Некоторое время она работала в салоне "Praim, Beauty team".

"Когда узнали о том, что случилось в детском саду, девочки стали звонить Марине, потому что знали, что ее дети ходят именно туда. Но дозвониться не смогли", – вспоминает владелица салона Татьяна.

Тут Марина работала в 2021 году. Она была профессиональным парикмахером-модельером, делала различные стрижки, прически, могла наращивать ресницы.

"Она и сама любила менять свой образ. То станет ярко рыжей, то блондинкой. Очень следила за собой. Но для нее на первом месте всегда были семья и дети, которых она очень любила. Она выходила на работу тогда, когда у нее было время, но младшие дети требовали много внимания. Поэтому потом она ушла из салона. Но дружеские связи с коллективом всегда поддерживала.

Она встречалась с коллегами, они песни пели. Помню, мы отмечали годовщину нашего салона, и Марина сказала очень хорошую речь о том, что ей приятно работать в таком дружном и душевном коллективе, как наш", – вспоминает Татьяна.

Но несмотря на занятость, женщина всегда находила время для занятий спортом, всегда была подтянутой.

О Марине вспоминают как об очень доброй, отзывчивой. У нее на страничке в Facebook можно встретить сообщения о том, что кому-то требуется помощь и нужно собрать деньги. Она отзывалась на чужую боль.

К тому же семья Марины и ее мужа Анатолия очень патриотичная. Они не покинули свою страну с началом полномасштабного вторжения, хотя у них трое детей и они вполне могли вместе выехать за границу.

"На все праздники они вместе с детьми обязательно в вышиванках – будь это День вышиванки, Пасха, Рождество. У нее есть фото с украинским флагом. Она и в своей профессии совершенствовалась, ездила на выставки, семинары, училась новому", – говорит Татьяна.

Старшую дочь Марина уже приучала к модельному бизнесу, первые шаги там делали и младшие дети. Теперь дети будут жить со своим отцом.

Если вы хотите помочь семье, то можете отправить средства на счет мужа Марины:

Получатель платежа

ГРАНОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

IBAN:

UA983052990262026400943072428

Счет получателя:

262026400943072428

Карта Анатолия

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