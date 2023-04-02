В Бородянке в годовщину деоккупации Киевщины открыли скульптуру ''Девочка под солнцем''. Фото

В Бородянке в воскресенье, 2 апреля, в годовщину деоккупации территории Киевской области от войск страны-террориста РФ открыли скульптуру "Девочка под солнцем". Она была создана по мотивам известной фотографии, облетевшей весь мир.

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Об этом сообщило ТСН. Скульптуру открывали госпожа США в Украине Бриджит Бринк вместе с заместителем руководителя Офиса президента Алексеем Кулебой.

"Скульптуру создал художник Евгений Примаченко, вдохновившись фото облетевшей весь мир 11-летней девочки на качелях. Алина качалась на фоне развалин многоэтажки, которую разрушила российская авиабомба", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть скульптуру, которая была открыта в годовщину деоккупации Киевской области. Вдохновивший украинского скульптора снимок был сделан в Бородянке.

Напомним, в начале апреля 2022 г. Вооруженные силы Украины полностью прогнали российские оккупационные войска с территории Киевской и Черниговской областей. Защитники страны сломали планы врага по захвату украинской столицы и заставили путинскую армию бежать из северных областей Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гостомеле после освобождения территории Киевской области от оккупантов граждане начали возвращаться в свои дома. В одном из полностью разрушенных российскими войсками домов нашли коллекцию керамических котиков, которая чудом уцелела.

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