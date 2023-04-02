В полностью разрушенном доме в Гостомеле невероятным образом уцелела коллекция керамических котиков. Фото и видео

В Гостомеле после освобождения территории Киевской области от оккупантов в свои дома начали возвращаться мирные украинцы. В одном из полностью разрушенных российскими войсками домов нашли коллекцию керамических котиков, чудом уцелевших.

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Соответствующие фото на своей социальной сети Facebook сообщила Светлана Савельева. Дальнейшая судьба этой коллекции неизвестна (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"20.05.22 Такое чудо я нашла в разрушенном доме Гостомеля. Ничего не сохранилось, а коллекция котиков цела. Кто котиков любит, как и я. Так хочется верить, что хозяева этой коллекции в безопасности и живы", – написала Савельева.

На опубликованных фото и видео можно увидеть маленьких керамических котиков, хоть на некоторых и чуть-чуть шелушилась краска. Но сама коллекция уцелела.

Напомним, Гостомельский аэропорт в первые дни полномасштабной вооруженной агрессии РФ атаковали сотни вражеских вертолётов. Страна-террорист планировала взорвать ориентировочно 4 тысячи военных, но эти планы разрушили украинские защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в годовщину освобождения Бучи на Киевщине от российских оккупантов напомнил миру о военных преступлениях армии государства-агрессора. Город стал символом зверств путинских войск.

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