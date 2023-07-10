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В Белой Церкви сторонники УПЦ МП отказались отдавать храм ПЦУ: один из них поливал людей из огнетушителя. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Киевщина
2 минуты
3,7 т.
Сторонник УПЦ МП поливал людей из огнетушителя

В Белой Церкви Киевской области утром понедельника, 10 июля, местные жители пришли в Спасо-Преображенский собор, который по решению горсовета перешел в ПЦУ. Однако они столкнулись с сопротивлением со стороны сторонников УПЦ МП, один из которых поливал людей из огнетушителя.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. На месте происшествия работают правоохранители (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Поклонник РПЦ МП в Белой Церкви на территории собора разбрызгал огнетушитель в лицо людям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители пришли выполнить решение, за которое проголосовал горсовет и Спасо-Преображенский собор перешел под контроль ПЦУ. Однако якобы представители московского патриархата отказались выполнять его.

В Белой Церкви сторонники УПЦ МП отказались отдавать храм ПЦУ: один из них поливал людей из огнетушителя. Видео
В Белой Церкви сторонники УПЦ МП отказались отдавать храм ПЦУ: один из них поливал людей из огнетушителя. Видео

Как отметили в пресс-службе полиции Киевщины, на месте происшествия работают патрульные, полицейские диалога и правоохранители Белоцерковского управления полиции, которые следят за правопорядком и реагируют на конфликт ситуации.

В Белой Церкви сторонники УПЦ МП отказались отдавать храм ПЦУ: один из них поливал людей из огнетушителя. Видео

Позже новый настоятель собора протоиерей Николай Гопайнич сообщил, что они смогли попасть внутрь. Но, как выяснилось, представители УПЦ МП забрали иконы из собора, но, к счастью, иконостас собора цел. Кроме того, было опубликовано видео, снятое внутри храма.

В Белой Церкви сторонники УПЦ МП отказались отдавать храм ПЦУ: один из них поливал людей из огнетушителя. Видео
В Белой Церкви сторонники УПЦ МП отказались отдавать храм ПЦУ: один из них поливал людей из огнетушителя. Видео

Напомним, в Киево-Печерской лавре верующие УПЦ МП продолжают придумывать наказания для столицы Украины и распространять нарративы российской пропаганды. В частности, одна из них заявила, что дамба Киевского водохранилища может быть подорвана "божьей силой".

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице в воскресенье, 9 июля, возле Киево-Печерской лавры утром начали собираться верующие УПЦ МП для попадания на воскресное богослужение. Это они пытались сделать попре тому, что ранее было сообщено – доступ к Национальному заповеднику временно ограничили.

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