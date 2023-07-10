В Белой Церкви сторонники УПЦ МП отказались отдавать храм ПЦУ: один из них поливал людей из огнетушителя. Видео

В Белой Церкви Киевской области утром понедельника, 10 июля, местные жители пришли в Спасо-Преображенский собор, который по решению горсовета перешел в ПЦУ. Однако они столкнулись с сопротивлением со стороны сторонников УПЦ МП, один из которых поливал людей из огнетушителя.

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Об этом сообщили в социальных сетях. На месте происшествия работают правоохранители (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Поклонник РПЦ МП в Белой Церкви на территории собора разбрызгал огнетушитель в лицо людям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители пришли выполнить решение, за которое проголосовал горсовет и Спасо-Преображенский собор перешел под контроль ПЦУ. Однако якобы представители московского патриархата отказались выполнять его.

Как отметили в пресс-службе полиции Киевщины, на месте происшествия работают патрульные, полицейские диалога и правоохранители Белоцерковского управления полиции, которые следят за правопорядком и реагируют на конфликт ситуации.

Позже новый настоятель собора протоиерей Николай Гопайнич сообщил, что они смогли попасть внутрь. Но, как выяснилось, представители УПЦ МП забрали иконы из собора, но, к счастью, иконостас собора цел. Кроме того, было опубликовано видео, снятое внутри храма.

Напомним, в Киево-Печерской лавре верующие УПЦ МП продолжают придумывать наказания для столицы Украины и распространять нарративы российской пропаганды. В частности, одна из них заявила, что дамба Киевского водохранилища может быть подорвана "божьей силой".

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице в воскресенье, 9 июля, возле Киево-Печерской лавры утром начали собираться верующие УПЦ МП для попадания на воскресное богослужение. Это они пытались сделать попре тому, что ранее было сообщено – доступ к Национальному заповеднику временно ограничили.

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