Украина потеряла своего верного сына: на фронте погиб военный из Киевской области Леонид Мартынов. Фото

В Херсонской области в результате полученного ранения погиб военный из Киевской области Леонид Мартынов. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 29 ноября.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Обуховская община и Украина потеряли своего верного сына, отважного воина, старшего солдата, такелажника взвода обеспечения самоходного артиллерийского дивизиона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Леонида Алексеевича Мартынова", – говорится в сообщении.

Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 29 ноября 2024 вблизи населенного пункта Змиевка Бориславского района Херсонской области. Он погиб от полученных ранений в результате сброса с вражеского БПЛА взрывного устройства по позиции подразделения. Похоронят Героя в Обухове.

Напомним, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Власенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 16 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины, разведчик Евгений Саган. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 26 ноября.

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