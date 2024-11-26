Война забирает лучших: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Власенко. Фото

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Власенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 16 ноября.

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Вечная память и слава Герою! Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады.

"Боярская громада снова потеряла своего Защитника. 16 ноября 2024 года вблизи села Малые Проходы Харьковского района Харьковской области во время выполнения задач по обороне и отпору вооруженной агрессии РФ против Украины погиб водитель автомобильного отделения солдат Дмитрий Власенко (позывной "Садовник")", – сообщили в пресс-службе.

Защитник Украины родился 7 мая 1987 года в Тарасовке. В 2004-м окончил местную школу, а затем Боярский межшкольный учебно-производственный комбинат, где получил профессию слесаря по ремонту автомобилей.

Работал водителем в разных организациях на территории Боярской громады до момента мобилизации в марте 2023 года.

"Остались в скорби родные Дмитрия: родители, брат, жена Виктория и семилетний сын Максим", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из столицы, старший лейтенант Павел Ведибида. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 ноября.

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