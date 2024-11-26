Война забирает лучших: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Власенко. Фото
Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Власенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 16 ноября.
Вечная память и слава Герою! Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады.
"Боярская громада снова потеряла своего Защитника. 16 ноября 2024 года вблизи села Малые Проходы Харьковского района Харьковской области во время выполнения задач по обороне и отпору вооруженной агрессии РФ против Украины погиб водитель автомобильного отделения солдат Дмитрий Власенко (позывной "Садовник")", – сообщили в пресс-службе.
Защитник Украины родился 7 мая 1987 года в Тарасовке. В 2004-м окончил местную школу, а затем Боярский межшкольный учебно-производственный комбинат, где получил профессию слесаря по ремонту автомобилей.
Работал водителем в разных организациях на территории Боярской громады до момента мобилизации в марте 2023 года.
"Остались в скорби родные Дмитрия: родители, брат, жена Виктория и семилетний сын Максим", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из столицы, старший лейтенант Павел Ведибида. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 ноября.
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