Война забирает лучших: на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Саган. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевщины, разведчик Евгений Саган. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 26 ноября.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Трагическое известие снова поступило в общину… Солдат Евгений Саган, разведчик разведывательного взвода разведывательной роты, погиб 26 ноября 2024 года, во время выполнения боевого задания в результате огневого поражения снайпером противника. Искренние соболезнования родным и близким Евгения Васильевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 3 декабря, в 10.30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22 А).

Похоронят Героя 12:00 на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Власенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 16 ноября.

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