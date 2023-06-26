С начала вторжения на Киевщине обнаружили около 300 сторонников "русского мира": среди них немало священников. Видео

С начала полномасштабной вооруженной агрессии страны-террориста РФ против Украины пограничники обнаружили около 300 коллаборантов и сторонников "русского мира". Среди них – немало священников УПЦ МП.

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Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Со всеми ими в дальнейшем общаются работники СБУ (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ежедневно в направлении Киева двигаются сотни машин. Чтобы избежать пробок и обезопасить столицу, работают пограничники. С начала полномасштабного вторжения здесь разоблачили около трех сотен коллаборантов и пророссийски настроенных граждан. Среди них – немало священников", – подчеркнули в ГПСУ.

Стоит добавить, что на опубликованном видео можно увидеть, как работают пограничники, а также как именно себя ведут представители московского патриархата.

Напомним, ранее на въезде в Киев пограничники обнаружили еще одного поклонника "русского мира" из УПМ МП. Во время проверки телефона священника Московского патриархата было установлено, что он призвал к срыву мобилизации в ряды ВСУ и дезинформировал о революции достоинства.

Как сообщал OBOZREVATEL, на въезде в Киев пограничники остановили монахиню, направлявшуюся в Киево-Печерскую лавру. У нее обнаружили пачку рублей, а в телефоне – материалы пророссийского характера.

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