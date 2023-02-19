С Киевской области в США пытались отправить уникальные средневековые орудия труда. Фото

Таможенники в почтовом отправлении обнаружили средневековые орудия труда. Их с Киевщины пытались незаконно отправить в Соединенные штаты Америки.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Предметы старины были изъяты.

"Работники Киевской таможни предупредили факт незаконной пересылки из Киевщины в США в международном почтовом отправлении двух старинных орудий труда. Железных кайл времен XII-XIV веков", – говорится в сообщении.

Специалисты Национального музея истории Украины установили, что эти предметы относятся к ремесленным орудиям труда ударного действия. Они использовались на территории нашей страны во времена средневековья в XII-XIV вв.

"Учитывая подлинность данных предметов и состояние их сохранности, кайла составляют историческую и культурную ценность. Согласно действующему законодательству Украины, предметы археологии не могут продаваться, коллекционироваться и вывозиться за пределы государства частными лицами", – добавили таможенники.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевские таможенники в почтовом отправлении обнаружили 80 старинных монет XVIII века. Их пытались отправить в Польшу под видом "письменной корреспонденции".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!