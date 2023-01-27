Из Украины в Польшу пытались отправить 80 старинных монет под видом ''письменной корреспонденции''. Фото

Киевские таможенники в почтовом отправлении обнаружили 80 старинных монет XVIII века. Их пытались отправить в Польшу под видом "письменной корреспонденции".

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. На отправителя составили протокол о нарушении таможенных правил, а предметы старины изъяли.

"Киевская таможня предотвратила еще один незаконный вывоз за границу предметов старины. На этот раз – 80 монет времен Речи Посполитой, Пруссии и Прибалтийских владений Швеции, которые имеют историческую ценность. Монеты, которые отправитель усердно поместил в полиэтиленовую пленку с воротниками в категории "письменная корреспонденция". Само письмо направлялось из Тернополя в Польшу", – рассказали в пресс-службе.

Монеты имеют историческую ценность, как находившиеся в употреблении и вышедшие из обращения. Это "полторак", "драпелькер" и "З крейцера" 1615-1633 годов чеканки.

"Вывоз исторических и культурных ценностей без соответствующего свидетельства Министерства культуры Украины через таможенную границу запрещен", – подчеркнули в таможне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевские таможенники обнаружили артефакты времен позднего средневековья, которые пересылались как запчасти к сельхозтехнике. Предметы, имеющие историческую и культурную ценность, отправили из Запорожья в Америку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!