Прошел Бахмут и остров Змеиный: на фронте погиб военный из Киевской области Виктор Дерзский. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Виктор Дерзский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 18 октября.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!
"Погиб наш побратим – 42-летний Виктор Дерзский", – написал Маркушин.
Защитник Украины родился и вырос в Ирпене, работал в международной логистической компании. Уже 24 февраля присоединился к рядам Ирпенского ТРО. Участвовал в боях за родной город до самого освобождения. Потерял свой дом из-за вражеских обстрелов.
После изгнания окупантов из Киевщины служил в ГУР, где в августе 2022 года получил ранение. Вернувшись в гражданскую жизнь, работал в Ирпенском академическом лицее "Мрия". Уже через месяц решил вернуться в армию. Ушел добровольцем в ВСУ, командовал гранатометным отделением.
"Витя всем говорил: "если мы не пойдем защищать, то они снова вернутся в Ирпень". Прошел множество горячих точек фронта – на Бахмутском направлении и остров Змеиный. Получил не одно ранение, но продолжал защищать Украину. Был награжден нагрудным знаком "За образцовую службу". Погиб Герой в бою на Курщине 18 октября. Виктор безгранично любил свою семью, мечтал построить разрушенный дом и уехать к морю. Светлый, искренний и справедливый человек, заботливый отец двоих детей, любящий сын, брат и муж. Его потеря – горькая боль для всей Ирпенской общины. Соболезнования семье, друзьям и побратимам!", – добавил Маркушин.
Героя похоронят на Аллее памяти защитников Украины в Ирпене
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Алексей Бойко. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 сентября.
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