Прошел Бахмут и остров Змеиный: на фронте погиб военный из Киевской области Виктор Дерзский. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Виктор Дерзский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 18 октября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Погиб наш побратим – 42-летний Виктор Дерзский", – написал Маркушин.

Защитник Украины родился и вырос в Ирпене, работал в международной логистической компании. Уже 24 февраля присоединился к рядам Ирпенского ТРО. Участвовал в боях за родной город до самого освобождения. Потерял свой дом из-за вражеских обстрелов.

После изгнания окупантов из Киевщины служил в ГУР, где в августе 2022 года получил ранение. Вернувшись в гражданскую жизнь, работал в Ирпенском академическом лицее "Мрия". Уже через месяц решил вернуться в армию. Ушел добровольцем в ВСУ, командовал гранатометным отделением.

"Витя всем говорил: "если мы не пойдем защищать, то они снова вернутся в Ирпень". Прошел множество горячих точек фронта – на Бахмутском направлении и остров Змеиный. Получил не одно ранение, но продолжал защищать Украину. Был награжден нагрудным знаком "За образцовую службу". Погиб Герой в бою на Курщине 18 октября. Виктор безгранично любил свою семью, мечтал построить разрушенный дом и уехать к морю. Светлый, искренний и справедливый человек, заботливый отец двоих детей, любящий сын, брат и муж. Его потеря – горькая боль для всей Ирпенской общины. Соболезнования семье, друзьям и побратимам!", – добавил Маркушин.

Героя похоронят на Аллее памяти защитников Украины в Ирпене

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Алексей Бойко. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 сентября.

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