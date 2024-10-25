Ему навсегда будет 32: стало известно о смерти военного из Киевской области Алексея Бойко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Алексей Бойко. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 сентября.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"В бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб наш земляк, отважный защитник, настоящий патриот, солдат 32-летний Алексей Бойко из Борисполя", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 9 ноября 1991 года. После окончания Бориспольского лицея имени Константина Могилко продолжил обучение в вечерней школе и начал трудовую деятельность.

Искренний, ответственный, сдержанный, скромный, дружелюбный – у Алексея не было много друзей, но он умел объединить вокруг себя открытых людей. Очень любил животных и заботился о них. Много времени отдавал работе, в которой нашел свое призвание, хобби и коллег-единомышленников по жизни. Всегда имел свое мнение, но и прислушивался к другим.

А еще был чрезвычайно заботливым сыном – на протяжении многих лет жил вместе с мамой, которой постоянно помогал и ухаживал до последнего вздоха.

"Алексей никогда не прятался за спинами и не боялся трудностей, поэтому когда в июле 2024 года пришло время встать на защиту государства, без колебаний пошел в военкомат и присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. После прохождения учебы и боевого согласования в учебном центре вместе с побратимами отправился на передовую. 3 сентября 2024 года при выполнении боевой задачи на территории между позициями Сил обороны и позициями войск государства-агрессора в Курской области Российской Федерации жизнь нашего защитника оборвалась", – добавили в горсовете.

Похоронят Героя в пятницу, 25 октября, в родном Борисполе на Рогозовском кладбище

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Максим Филиппенко. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 19 октября.

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