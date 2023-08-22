Под Киевом провели эксгумацию на месте советского памятника: обнаружили останки 16 человек. Фото

В Ирпене в Киевской области специалисты провели эксгумацию на месте братской могилы советских солдат. В общей сложности были обнаружены останки 16 человек.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Раньше на этом месте находился советский памятник.

"В Ирпене в микрорайоне Романовка эксгумировали братскую могилу советских солдат. Там обнаружили останки 16 человек. Вскоре их перезахоронят на ирпенском кладбище", – говорится в сообщении.

Следует добавить, что рядом с братской могилой ранее был установлен памятник неизвестному солдату. В настоящее время этот монумент уже перенесен на местное кладбище. Во время обследования этого места была обнаружена братская могила.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве культуры и информационной политики считают целесообразным перенести захоронение советского военачальника, генерала Николая Ватутина из Мариинского парка в центре Киева в другое место. Однако для принятия этого решения Минкульт должен получить со стороны киевской власти соответствующий запрос и утвержденный законом перечень документов.

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