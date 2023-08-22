Путин не посетил предыдущий саммит G20: может ли история повториться в сентябре?

Приближение даты проведения саммита "Большой двадцатки" (G20), который запланирован на 9-10 сентября этого года в Нью-Дели, Индия, вызывает массу спекуляций в СМИ относительно того, что среди приглашенных участников президент России Владимир Путин, но нет украинского президента Владимира Зеленского.

Видео дня

Прежде всего, необходимо отметить, что Россия является непосредственным участником G20, которая представляет собой группу глав правительств, министров финансов и руководителей центральных банков 19 крупнейших экономик мира и Европейского Союза. В целом на экономику стран G-20 приходится 90% мирового ВВП, 80% мировой торговли и две трети населения мира. Кроме России и Евросоюза, в состав "Большой двадцатки" входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Канада, КНР, Южная Корея, Мексика, ЮАР, Саудовская Аравия, США, Турция и Япония. На предстоящий сентябрьский саммит также были приглашены представители Бангладеш, Египта, Маврикии, Нигерии, Испании, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Сингапура.

G-20 планирует экономическую повестку дня для сентябрьского саммита

Сейчас Украина пока не была включена в число приглашенных на саммит G-20 стран. Еще в июне об этом сообщал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Индийский дипломат объяснил это решение тем, что на форуме должны присутствовать только страны-участницы, и Украина, не входящая в это объединение, не была приглашена на мероприятие. Кроме того, он отметил, что "G-20 — это экономический форум, а не форум для геополитических дискуссий, это группа о проблемах глобального экономического роста и развития. Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений, поставок продовольствия. Это G-20, а не Совбез ООН. G-20 не занимается вопросами глобальной безопасности... G-20 не должна заниматься российско-украинским урегулированием. Индия рассматривает "двадцатку" как международную платформу, направленную на глобальный рост... Мы занимаем эту позицию, уважая гостей G20".

Предыдущий саммит G-20 закончился для России провалом

Поэтому необходимо подробнее проанализировать, что означают вышеприведенные факты, учитывая большой резонанс в некоторых отечественных СМИ, которые стали намекать на снижение международной поддержки Украины. По всем формальным признакам Россия является участницей "Большой двадцатки", в отличие от Украины, поэтому участие РФ прописано протоколом, а Украина могла бы рассчитывать на специальное приглашение. Также стоит напомнить, что предыдущий саммит G-20 в Индонезии Путин так и не отважился посетить, ведь накануне форума G-20 представители Британии и ЕС обещали добиться максимальной изоляции российской делегации, а Соединенные Штаты дали понять, что президент Джо Байден не будет встречаться с Путиным в любом формате. В результате прибывший для участия в саммите глава российского МИД Сергей Лавров фактически был проигнорирован и досрочно вернулся в Москву до завершения саммита и официального коммюнике. Поэтому очень высока вероятность того, что Путин снова не решится поехать в Индию, заменив себя кем-то из министров своего правительства.

У Украины все шансы получить приглашение на саммит в последний момент

Кроме того, остается вероятность того, что давление западных стран может заставить Индию прислать Украине отдельное приглашение накануне саммита. Ведь не стоит забывать, что Индия является, с одной стороны, крупным экономическим партнером России, а с другой стороны – крупным конкурентом Китая за доминирование в Азии, поэтому официальный Дели более чувствителен к западному влиянию. Но даже в случае отсутствия такого приглашения и вообще отсутствия Украины на этом форуме это стратегически почти никак не повлияет на положение нашего государства. Это можно будет считать лишь упущенной возможностью, но никак не "поражением" на дипломатическом фронте. Следует вновь напомнить, что "Большая двадцатка" потому и велика, что страны являются участниками именно по наибольшему экономическому потенциалу. Учитывая это и приведенные выше слова главы индийского МИД, Украина могла бы рассчитывать на приглашение как сверхважный экспортер зерна в мире, особенно в условиях выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Следовательно, немало будет зависеть от возможной встречи президентов России и Турции, о чем недавно писало наше издание.

Поэтому до даты проведения саммита "Большой двадцатки" еще можно ожидать новых изменений как в составе приглашенных, так и в персоналиях, которые будут представлять свою страну (прежде всего это касается России). Кроме того, маловероятно, что на саммите G-20 может решаться судьба военной поддержки или не поддержки Украины, ведь эти вопросы находятся в компетенции как отдельных стран (США), так и коалиции "Рамштайн" во главе с блоком НАТО. Не стоит забывать также, что в мире остается немало глобальных проблем, кроме войны в Украине, которые нуждаются в решении на полях саммита "Большой двадцатки", кроме того, саммит является прекрасной возможностью укрепления межгосударственных связей, в том числе для влияния Запада на страны "Глобального Юга".