В Министерстве культуры и информационной политики считают целесообразным перенести захоронение советского военного начальника, генерала Николая Ватутина из Мариинского парка в центре Киева в другое место. Однако для принятия этого решения Минкульт должен получить от киевских властей соответствующий запрос и утвержденный законом перечень документов.

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По состоянию на 10 февраля таких запросов в Минкультуры не получали, однако обещают как можно быстрее запустить перенос захоронения, как только необходимые документы будут переданы. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте министерства.

"МКИП считает целесообразным перенос могилы военного деятеля генерала армии, героя Советского Союза М.Ф. Ватутина из Мариинского парка в другое место. Согласно статье 4 Закона Украины "Об охране культурного наследия", предоставление разрешения на перемещение (перенос) памятников культурного наследия национального значения относится к полномочиям Кабинета министров Украины. Соответствующее представление готовится Министерством культуры и информационной политики Украины. С целью его подготовки в министерство необходимо предоставить пакет документов от Киевской городской власти", – говорится в сообщении.

По состоянию на 10 февраля текущего года запроса от столичной власти по поводу перезахоронения Ватутина в Минкульте не получали. Однако в министерстве уверяют: как только получат предусмотренные законом документы – запустят процесс "скорейшим образом".

Как пояснили в министерстве, от столичных властей там ждут, в частности, протокол по результатам рассмотрения переноса захоронения Ватутина Консультативным советом по вопросам охраны культурного наследия органа охраны культурного наследия Киевской городской военной администрации; обоснование, почему могилу нельзя оставить на старом месте и почему она должна быть перенесена; документы о месте переноса (фото места, где должны быть перезахоронены останки, предпроектные предложения, копии решений местных властей относительно переноса захоронения, согласие органа, который занимается памятником на его перенос, а также согласие владельца или пользователя земельного участка, куда планируется перенести могилу).

Также городские власти должны подготовить и передать Минкульту копию учетной документации на памятник, акт осмотра технического состояния памятника, копию научно-проектной документации на перенос памятника, материалы фиксации памятника.

Такой обширный перечень документов обусловлен тем, что могила Ватутина является памяткой истории национального значения. В Государственный реестр недвижимых памятников под охранным номером 260019-Н она была внесена постановлением Кабинета министров Украины от 03.09.2009 №928.

Достаточно громоздкой является также процедура, предусмотренная законами Украины "Об охране культурного наследия" и "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", которые регулируют перезахоронение останков умерших, воинов из братских и одиночных могил.

Прежде всего действующим законодательством предусмотрено получение разрешения на эксгумацию и перезахоронение, его должна предоставить Государственная межведомственная комиссия по делам увековечивания памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий.

Также закон требует составления Акта об установлении места захоронения и подачи письменного ходатайства в Государственную межведомственную комиссию по увековечиванию памяти жертв войны и политических репрессий при Кабинете министров Украины. В нем должна быть обоснована необходимость проведения эксгумации и указано место будущего перезахоронения, а также перечислены источники финансирования эксгумации и перезахоронения.

Следующий этап – составление Акта об эксгумации останков павших лиц за подписью уполномоченного представителя специализированного предприятия, проводящего эксгумацию, а также представителей исполнительной или местной власти. Его должен утвердить представитель Государственной комиссии.

Поскольку могила Ватутина внесена в список памятников истории национального значения, ситуация усложняется еще больше. Закон Украины "Об охране культурного наследия" запрещает переносить памятники или их части на другие места, кроме случаев, когда сохранение памятника на старом месте невозможно. Однако даже в этом случае обязательно должен быть проведен комплекс научных исследований, включающих, в частности, обмеры, фотофиксацию и другие мероприятия.

И в случае с переносом памятников культурного наследия национального значения окончательное слово – за Кабинетом министров Украины. Представление для Кабмина готовит Минкульт.

Еще одним путем для переноса захоронения Ватутина могло бы стать исключение его могилы из Реестра памятников. Инициатор такого шага - КМВА - при таком сценарии также должна подать в Минкульт пространный пакет документов от представления об изъятии памятника из Реестра – до фотофиксации и акта осмотра достопримечательности и территории, на которой она расположена, подписанного учеными с научными степенями кандидатов наук или докторов наук по специальности "музееведение, памятковедение" или ученых-историков.

Однако и в этом случае окончательное слово по изъятию могилы Ватутина из перечня памятников национального значения будет за Кабмином.

Лицо, которому в советское время еще в 1948 году в сердце Украины был воздвигнут большой памятник с надписью "генералу Ватутину от украинского народа" при жизни очень интенсивно истреблял этот самый украинский народ.

Еще в сентябре 1920 года красноармеец Ватутин воевал против остатков Повстанческой армии Нестора Махно. В 1920-21 году – уничтожал украинских повстанцев на Полтавщине. Очевидно, этим заслужил признание российских коммунистов: с 1921 года он стал членом партии большевиков.

Уже в 1939 году будущий Герой Советского Союза Ватутин командовал Украинским фронтом при вторжении СССР в Польшу. За это был отмечен орденом Ленина.

В феврале 1941 года Ватутин стал первым заместителем начальника Генштаба и правой рукой Георгия Жукова. И во времена так называемой Великой отечественной войны именно Ватутин стал ревностным исполнителем "приказа" Жукова: "Солдат не жалеть, бабы еще нарожают". Именно он стоит за устрашающей по масштабам бессмысленных смертей операция по форсированию Днепра и штумру немецких фортификаций на Лютижском и Букринском плацдармах в 1943 году, в которой погибли по меньшей мере 400 тысяч советских солдат (некоторые исследователи называют цифру почти в 700 тысяч потерь во время боев за Киев и на Букринском плацдарме) – против в десять раз меньших потерь среди немецких захватчиков.

Поэтому приписанная советской пропагандой Ватутину заслуга в освобождении Киева существенно меркнет на фоне огромной цены, которой это было сделано – и уплаты которой можно было в значительной степени избежать, если бы Ватутин и остальные военнослужащие отошли от привычной тактики "забрасывания мясом" и хоть немного пытались беречь солдат.

Примечательно, что конец жизни "мясника" Ватутина положила пуля, выпущенная в марте 1944 года по его автомобилю воинами УПА.

В ноябре 2014 года Украинский институт национальной памяти включил Ватутина в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации голодоморов и политических репрессий, именами которых названы улицы в Украине. Однако Украине понадобилось почти 9 лет и начало полномасштабной агрессии РФ, чтобы избавиться от памятника этому советскому деятелю в Киеве.

Напомним, 9 февраля 2023 года в Киеве был демонтирован памятник советскому генералу Ватутину в Мариинском парке возле здания парламента. Демонтаж монумента на могиле советского военного руководителя длился три часа. Его увезли на хранение в столичный Музей авиации. Остатки самого генерала, которого украинцы прозвали "мясником", до сих пор остаются в Мариинском парке.