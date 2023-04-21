Первые часы вторжения: в сети опубликовали неизвестное ранее видео сбивания вертолетов РФ над Киевским морем

В сети опубликовали ранее неизвестное видео, первых часов полномасштабного вторжения РФ против Украины. На нем можно увидеть, как российские вертолеты, пролетая над Киевским морем, несут потери, направляясь в Гостомель.

Видео дня

Запись была опубликована в социальных сетях. ВСУ дали достойный отпор врагу (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Вышгород, 24 февраля 2022 года. Первый день полномасштабной войны. Российские вертолеты летят в сторону Гостомеля, и понесут свои первые потери (что тоже попало на видео), пролетая над Киевским морем", – говорится в сообщении.

На опубликованной записи можно увидеть, как более 20 вертолетов оккупантов летят в сторону Гостомельского аэропорта. Авиатехника страны-террориста периодически выбрасывала тепловые ловушки, но это ей не помогло – по крайней мере три вертолета были сбиты украинскими защитниками.

Стоит добавить, что автор видео, ехавший со своими коллегами на работу, снимая ролик, спросил у них, стоит ли вообще тогда ехать в том направлении, где пролетает вражеская техника. Так начиналось героическое сражение за столицу Украины.

Напомним, Гостомельский аэропорт в первые дни полномасштабной вооруженной агрессии РФ атаковали сотни вражеских вертолетов. Страна-террорист планировала взорвать ориентировочно 4 тысячи военных, но эти планы разрушили украинские защитники.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, атаку российских оккупантов на аэродром "Антонов" в Гостомеле в первые дни полномасштабного вторжения удалось отбить благодаря гражданскому. Мужчина по имени Руслан корректировал действия и огонь подразделений Вооруженных сил Украины.

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