Стал "глазами" бурной ночи: отбить атаку оккупантов на аэропорт в Гостомеле помог "корректировщик из народа" – СМИ

Атаку российских окупантов на аэродром "Антонов" в Гостомеле в первые дни полномасштабного вторжения удалось отразить благодаря гражданскому украинцу. Мужчина по имени Руслан корректировал действия и огонь подразделений Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщило издание Reporters. Гражданин передавал важные данные украинским военным.

"Поздно вечером 24 февраля российский десант зашел на территорию Украины со стороны Беларуси на 35 вертолетах, штурмовых Су-25 и бомбардировщике Су-24. Чтобы не заметила наша противовоздушная оборона, вражеские "птички" шли низко над водой – вдоль Киевского. Так называемые российские эксперты назовут операцию в Гостомеле самой сложной из своих атак с воздуха, тем временем украинцы дадут тем событиям другое название – "гостомельский капкан", – рассказали журналисты.

Из-за, в частности, очень высокой интенсивности боевых действий, Силы обороны зафиксировали врага слишком поздно – буквально на подлете к аэродрому "Антонов". Высадившиеся на аэродроме подразделения врага были тренированными десантниками. Перед захватчиками стояла задача быстро обустроить плацдарму для будущей оккупации Киевщины и столицы Украины.

Чтобы помешать планам страны-агрессора РФ Генштабу ВСУ понадобился кто-то из жителей Гостомеля, который смог бы корректировать огонь украинских сил обороны. Такого человека нашел помощник Валерия Залужного полковник Алексей Носков.

"Темной ночью "глазами" Гостомеля стал мужчина по имени Руслан. Он приводил и корректировал нашу артиллерию голосовыми сообщениями в режиме реального времени в одном из онлайн-мессенджеров. Все, что Руслан передавал военным, на 100% оказывалось правдой. В частности, благодаря мужчинам "метров 50 левее" и "пацаны, красавчики, вы попали, вижу дым" аэродром "Антонов" удалось удержать", – рассказал Носков.

Как сообщал OBOZREVATEL, группировки сил и средств обороны Киева начали обучение по обороне столицы. В частности, планируется провести обучение по защите мирных граждан в условиях боевых действий.

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