Около сотни вражеских вертолётов и ракетные удары: в Нацгвардии рассказали об обороне Гостомеля в 2022 году

Гостомельский аэропорт, в первые дни полномасштабной вооруженной агрессии РФ, атаковали сотни вражеских вертолетов. Страна-террорист планировала высадить, ориентировочно, 4 тысячи военных, но эти планы разрушили украинские защитники.

Видео дня

Об этом рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж" Андрей Кулиш, передает ТСН. В первые часы из стрелкового оружия удалось подбить российский вертолет.

По его словам, 24 февраля между 5 и 7 утра враг нанес ракетный удар по Гостомелю, в результате которого, к счастью, никто не пострадал. А уже после 10:00, в тот же день, прилетели российские вертолеты и начался бой.

"Ударные вертолеты начали насыпать ракетами по зданиям аэропорта, по нашим позициям. По нашей информации, тогда работало около сотни вражеских вертолётов. В общей сложности границу тогда пересекли 140 вертолетов, до сотни работали здесь. Это кроме пары самолетов Су-25. Заходили и одни вертолеты, отрабатывали, на их место заходили другие", – рассказал Кулиш.

Он добавил, что защитникам Украины в первые же часы боя удалось из стрелкового оружия подбить один из машин врага. Тогда стало понятно, что "российские вертолеты никакие не "летающие танки".

Кулиш отметил, что оккупанты с помощью самолетов планировали высадить в Гостомеле ориентировочно 4 тысячи личного состава, но благодаря мужеству украинских военных, планы врага были сорваны. А десант, прилетевший на вертолетах – уничтожен.

Как сообщал OBOZREVATEL, атаку российских кафиров на аэродром "Антонов" в Гостомеле в первые дни полномасштабного вторжения удалось отбить благодаря гражданскому. Мужчина по имени Руслан корректировал действия и огонь подразделений Вооруженных сил Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!