Отдал жизнь за Украину: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Сторожа. Фото

В больнице Харькова от полученных ранений скончался военный из Киевской области Сергей Сторож. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 июня.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Трагическое известие. Солдат Сергей Сторож, номер обслуги гранатометного взвода механизированного батальона, в результате полученных ранений умер 23 июня 2024 в стационаре ВМКУПнР г. Харьков. Искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в пятницу, 28 июня, в 11:00 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А). Похоронят воина на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 130).

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, 22-летний Денис Козак. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 21 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице в результате полученного во время боя с врагом ранения скончался военный из Киевщины Юрий Фиалкин. Жизнь защитника Украины оборвалась 18 июня.

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