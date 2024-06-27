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Отдал жизнь за Украину: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Сторожа. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Киевщина
1 минута
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Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 июня

В больнице Харькова от полученных ранений скончался военный из Киевской области Сергей Сторож. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 июня.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Трагическое известие. Солдат Сергей Сторож, номер обслуги гранатометного взвода механизированного батальона, в результате полученных ранений умер 23 июня 2024 в стационаре ВМКУПнР г. Харьков. Искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича", – говорится в сообщении.

Отдал жизнь за Украину: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Сторожа. Фото

Церемония прощания с защитником Украины состоится в пятницу, 28 июня, в 11:00 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А). Похоронят воина на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 130).

Отдал жизнь за Украину: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Сторожа. Фото

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, 22-летний Денис Козак. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 21 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице в результате полученного во время боя с врагом ранения скончался военный из Киевщины Юрий Фиалкин. Жизнь защитника Украины оборвалась 18 июня.

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