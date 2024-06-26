Ему навсегда будет 22: на фронте погиб военный с Киевской области Денис Козак. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области, 22-летний Денис Козак. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 21 мая.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою!

"На щите домой возвращается юный Герой – 22-летний Денис Козак. Молодой патриот приступил к службе в армии еще до начала полномасштабного вторжения. Когда враг напал на нашу землю, Денис без колебаний подписал контракт и встал на защиту государства в борьбе с российским агрессором", – рассказал Федорук.

Герой служил сапером в составе Национальной гвардии, преданно защищая украинский народ. Воин трагически погиб 21 мая 2024 во время выполнения боевого задания на Харьковщине.

"Наш земляк мечтал поступить в Академию внутренних дел. Учился в Бучанской школе №1. Денис был душой компании, излучая позитив и тепло, которым щедро делился с друзьями. Осиротела семья Героя. Без надежного плеча остались жена, отец, мать и две сестры. Это невыразимая боль для всей Бучанской общины", – добавил Федорук.

Прощание с юным Защитником состоится в среду, 26 июня, в 12:00, на Аллее Героев в Буче.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области во время пребывания в отпуске по состоянию здоровья скончался военный Валерий Багмут. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 июня.

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