Был верен присяге: стало известно о смерти военного с Киевской области Юрия Фиалкина. Фото

В больнице в результате полученного во время боя с врагом ранения скончался военный из Киевщины Юрий Фиалкин. Жизнь защитника Украины оборвалась 18 июня.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"В бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб еще один Герой, отважный защитник, настоящий патриот, солдат, наводчик зенитно-артиллерийского отделения зенитно-артиллерийской батареи 45-летний Юрий Фиалкин", – говорится сообщении.

Защитник Украины родился 7 декабря 1978 года в селе Иванков, где прошли важнейшие годы мирной жизни. До полномасштабного вторжения страны-террориста на территорию Украины работал в Государственном предприятии "Международный аэропорт "Борисполь".

В начале 2023 года Герой добровольно пошел в военкомат и присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. Вместе с побратимами отважно выгонял российских оккупантов на Харьковском и Сумском направлениях. Во время выполнения одной из боевых задач был ранен и попал в военный госпиталь.

"18 июня 2024 г. после тяжелой борьбы за жизнь сердце Героя перестало биться. В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой потери вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины. Пусть душа погибшего обретет вечный покой, а Господь примет, где праведные покоятся", – добавили в пресс-службе.

Церемония прощания с Героем состоится 28 июня 2024 в 10:00 в селе Иванков. А после – захоронение на местном кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, 22-летний Денис Козак. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 21 мая.

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