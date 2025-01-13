Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Романа Оксюты. Фото

В Киевской области во вторник, 14 января, пройдет церемония прощания с военным Романом Оксютой. Жизнь защитника Украины оборвалась 30 июня 2024 года в Донецкой области.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Возвращаются домой Герои... На щите... Солдат Роман Оксюта, водитель стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона, погиб 30 июня 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость, в районе населенного пункта Урожайное Волновахского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Романа Анатольевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 14 января, в 10:40 в селе Требухов, возле дома на ул. Гоголевская, 73. Затем в 12:00 в селе Красиловка, ул. Владимирская, 4а.

Похоронят Героя в селе Красиловка Броварского района Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Днепра от полученного на фронте ранения скончался военный с Киевщины Василий Джунь. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 31 декабря 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!