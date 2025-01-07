Отдал жизнь за Украину: стало известно о смерти военного из Киевской области Василия Джуня. Фото

В больнице города Днепр от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевщины Василий Джунь. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 31 декабря 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. Защищая Родину от врага, в Донецком направлении погиб житель Фастова Василий Джунь", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 2 октября 1973 в селе Долиновка Коростышевского района Житомирской области. В 1990 году окончил Водотиевскую среднюю школу. Далее поступил в Житомирский СПТУ №14, где получил профессию наладчика станков.

В 1991 году был призван на срочную военную службу. В 1994 году продолжил службу, получил звание младшего сержанта, а в 1996 году – звание прапорщика. После увольнения из армии Василий долгое время работал в гостинице охранником. Впоследствии работал литейщиком на заводе "Вентс", а позже – на заправке.

19 августа 2024 года Василий Джунь был призван на службу в ряды Вооруженных Сил Украины и получил звание старшины роты стрелков. 29 декабря, выполняя боевое задание, получил тяжелое ранение, не совместимое с жизнью. 31 декабря в больнице города Днепр сердце Героя перестало биться.

"Василий Иванович был примером верности, мужества и преданности своей семье и Родине. Он был любящим мужчиной и заботливым отцом. В скорби остались жена Лилия, дочь Татьяна, сыновья Евгений с женой Валентиной и дочерью Владиславой, Николай с женой Викторией, сестра Нина с семьей, тесть Валентин, а также кума Елена с семьей. Разделяем с семьей боль потери", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области скончался главный сержант, ветеран Вооруженных сил Украины Дмитрий Нощенко. Сердце защитника нашей страны остановилось 3 января.

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