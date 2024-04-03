Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Михаила Чубаря. Фото

Во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Богородичное Донецкой области погиб военный из Киевской области Михаил Чубарь. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 июня 2022 года.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Броварщина в скорби... Солдат Михаил Чубарь, пулеметчик стрелковой роты, погиб 4 июня 2022 года в бою за Украину, ее свободу и независимость вблизи населенного пункта Богородичное Краматорского района Донецкой области. Только сейчас Герой на щите возвращается домой", – сообщил Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 3 апреля, в 12:30 на центральной площади пгт Калита, Старый центр. Похоронят Героя на местном кладбище.

Напомним, во время выполнения боевого задания 29 августа 2022 года в Харьковской области погиб военный из Киевской области Максим Нещерецкий. Жизнь защитника Украины оборвалась вблизи села Гусаровка.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб 20-летний военный с Киевщины Петр Бондарь. Жизнь защитника Украины оборвалась 25 января 2024 года.

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