Ему навсегда будет 20: стало известно о гибели военного из Киевской области Петра Бондаря. Фото

На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб 20-летний военный с Киевщины Петр Бондарь. Жизнь защитника Украины оборвалась 25 января 2024 года.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою!

"Навеки 20… На фронте погиб житель Мироцкого – Петр Бондарь", – рассказал Федорук.

Юный защитник Украины вступил в ряды ВСУ в ноябре 2023 года. Уже через месяц военной подготовки пошел защищать Украину в составе 127-й отдельной бригады.

Он нес службу в самых горячих точках и погиб, выполняя боевое задание 25 января 2024 года на Запорожском направлении. Все это время парень считался без вести пропавшим.

"Веселый, жизнерадостный, всегда готовый прийти на помощь – именно таким навсегда останется в нашей памяти Петр Бондарь. Он увлекался баскетболом и мечтал стать строителем. Без надежного плеча остались мама Елена, отец Владимир, брат Александр и Юлия. Это невыносимая боль для всех нас", – добавил Федорук.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 3 апреля, в 11:00 возле его дома в селе Мироцкое по улице Калиновка, 31. Похоронят воина в 11:30 на местном кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания 29 августа 2022 года в Харьковской области погиб военный из Киевской области Максим Нещерецкий. Жизнь защитника Украины оборвалась вблизи села Гусаровка.

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