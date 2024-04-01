Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Максима Нещерецкого. Фото

Во время выполнения боевого задания 29 августа 2022 года в Харьковской области погиб военный с Киевщины Максим Нещерецкий. Жизнь защитника Украины оборвалась вблизи села Гусаровка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"На щите... Младший сержант Максим Нещерецкий, главный сержант роты специального назначения, погиб 29 августа 2022 года в бою за Украину, ее свободу и независимость вблизи села Гусаровка Изюмского района Харьковской области. Только сейчас Герой-защитник навсегда возвращается домой… Искренние соболезнования родным и близким Максима Петровича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 2 апреля, в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (город Бровары, ул. Героев Украины, 22а). Похоронят Героя на Аллее Славы кладбища №3 (ул. Олега Оникиенко, 130).

Как сообщал OBOZ.UA, в Луганской области 27 января во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Максим Мамчий. У 32-летнего защитника Украины остались жена и 6-летний сын.

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