Отдал жизнь за Украину: на фронте погибла военный из Киевщины Андрей Терехов. Фото

В Курской области РФ при выполнении боевого задания погиб военный из Киевщины Андрей Терехов. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 12 декабря.

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Вечная память и слава Герою! Об этом сообщил Белогородский сельский председатель Антон Овсеенко.

"21 декабря в селе Гореничи состоится церемония прощания с защитником Украины Андреем Тереховым. Ему навсегда 43 года", – говорится в сообщении.

Защитник Украины мобилизовался в ряды ВСУ в августе 2024 года, был стрелком. После учебы нес службу в составе 252-го батальона 241-й отдельной бригады территориальной обороны, где смело и преданно защищал Украину. Погиб 12 декабря 2024 на Курщине во время выполнения боевого задания.

"В горе остались мать Надежда, отец Виталий, жена Анжела, дочь Алина, сестры Наталья и Елена, братья жены – также защитники Украины – Арсений и Павел, родные, друзья, коллеги, собратья", – добавил Овсиенко.

Церемония прощания с Защитником Украины состоится в субботу, 21 декабря, в селе Гореничи. Начнется в 10:00 возле дома по улице Шевченко, 40. Похоронят Героя на новом кладбище села.

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, стрелок-снайпер Роман Абашев. Жизнь защитника Украины оборвалась 10 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице Одессы от полученных на фронте травм скончался военный из Киевщины Виталий Науменко. Сердце украинского воина остановилось 6 декабря.

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