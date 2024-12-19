Война забирает лучших сынов Украины: на фронте погиб военный из Киевщины Роман Абашев. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области, стрелок-снайпер Роман Абашев. Жизнь защитника Украины оборвалась 10 декабря.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"На щите возвращается домой наш земляк Роман Абашев из Раковки. С первых дней полномасштабной войны 37-летний мужчина вместе с братом вступил в территориальную оборону. Впоследствии, по состоянию здоровья, Роману отказывали в мобилизации в армию, впрочем он при всем том хотел уничтожать врага. Поэтому в мае 2024 добровольно присоединился к рядам 3-й штурмовой бригады", – рассказал Федорук.

Герой выполнял задания на Харьковском направлении, был стрелком-снайпером. 10 декабря воин погиб, защищая суверенитет и целостность Украины.

В гражданской жизни Роман был программистом – честный, добрый и искренний патриот. У него остались мама и младший брат, тоже ныне защищающий нашу страну. Похоронят воина в Раковке на местном кладбище возле отца и бабушки, к которой он так любил приезжать на каникулы.

"Приходите провести Романа в последний путь и поддержать родных. Прощаемся с Героем 19 декабря, в 11:00, возле дома по адресу: улица Чайки, 129. После, в 11:45, на кладбище в Раковке", – призвал Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице Одессы от полученных на фронте травм скончался военный из Киевщины Виталий Науменко. Сердце украинского воина остановилось 6 декабря.

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